شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان الترويجي للفيلم الهندي "سيمبا" يتخطى 50 مليون مشاهدة والان مع التفاصيل

كسر الإعلان الترويجي لفيلم "سيمبا" حاجز الـ٥٠ مليون مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط من طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم "سيمبا" هو أحدث أفلام النجم الهندي رانفير سينغ، ولأول مرة يؤدي دور ضابط شرطة منذ بداية مشواره في بوليوود.

الفيلم خليط ما بين الدراما الاجتماعية و"الأكشن" وبعض الكوميديا، ويعتبر الفيلم المنافس الأقوى لفيلم النجم شاروخان "زيرو"، حيث إن الفيلمين سيتم طرحهما في التوقيت نفسه.







يشارك رانفيير سينغ في بطولة سيمبا كلا من أجاي ديفجن وسارة علي خان وسونو سود ومن المفترض طرحه في دور العرض ٢٨ ديسمبر/كانون الأول الجاري.





يذكر أن رانفير سينغ هو أحدث عريس في الوسط الفني الهندي، بعدما تزوج من النجمة ديبيكا بودكون ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.