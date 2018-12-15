شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الهندي شاهيد كابور يكشف حقيقة إصابته بالسرطان والان مع التفاصيل

نفى النجم الهندي شاهيد كابور الشائعات المتداولة حول إصابته بسرطان المعدة التي تسربت في الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة.

وقال "كابور" في تصريح وفقاً لـ"العين الإخبارية" "لا أعلم من وراء تلك الشائعة، وما المقصود بها، المرض ليس عارا حتى أتوارى منه، لكن أنا لست مريضا، أعتقد أن شخصا ما يحاول ترويج شائعات أو أخبار كاذبة عني للبحث عن شهرة متدنية، فأنا بصحة جيدة جدا ولا أعاني حتى من صداع الرأس".

أما زوجة شاهيد "ميرا راجبوت"، فقالت عن تلك الشائعة "على الرغم من أنها أكذوبة، لكن فكرة طرح شائعة مثل هذه أو ربط اسم زوجي بهذا المرض الخبيث وضعني في حال نفسية سيئة، فكيف يمكن لأي شخص تداول مثل تلك الأخبار دون حتى التأكد من صحتها؟! في تجاهل واضح لمشاعر الأشخاص الذين يخصهم الخبر".

يذكر أن النجم الهندي شاهيد كابور أصبح أبا للمرة الثانية مؤخرا، وآخر أفلامه فيلم "باتي جول ميتر شالو" الذي كان يعرض حتى ٣٠ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.