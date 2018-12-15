شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق منخفضة وتنهي الأسبوع على خسائر والان مع التفاصيل

هبطت المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأسهم الأمريكية، بعد بيانات ضعيفة من الصين وأوروبا أذكت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، بينما تضرر المؤشران القياسيان داو جونز وستاندرد آند بورز من هبوط بلغ 10 % لأسهم جونسون آند جونسون.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 496.87 نقطة، أو 2.02 %، إلى 24100.51 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 50.59 نقطة، أو 1.91 %، ليغلق عند 2599.95 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ الثاني من أبريل/نيسان.

وأغلق المؤشر ناسداك المُجمّع منخفضا 159.67 نقطة، أو 2.26 %، إلى 6910.67 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر، مع هبوط داو جونز 1.18% وستاندرد آند بورز 1.25% وناسداك 0.84%.