شكرا لقرائتكم خبر عن أندهادهون يحصد لقب أفضل فيلم هندي في 2018 والان مع التفاصيل

حصد الفيلم الهندي أندهادهون، الذي أدى بطولته النجم أيوشمان كورانا، لقب أفضل فيلم هندي لعام ٢٠١٨ حسب التقييم السنوي لموقع "imdb" ليتفوق على أفلام ضخمة بميزانيات أكبر.

وحقق فيلم أندهادهون إيرادات تقدر بـ1.1 مليار روبية، بينما تكلف إنتاجه ٣٠٠ مليون روبية، وتدور أحداثه حول شاب كفيف يصبح شاهدا على جريمة قتل ويقوم الجميع باستغلال عاهته في إطار أحداث غامضة.





وتفوق أيوشمان كورانا على رانبير كابور في فيلم سانجو الذي حصل على المركز العاشر, وعاليا بهات في رازي "المركز التاسع"، وراج كومار راو في ستري "المركز الثامن"، وأكشاي كومار في بادمان "المركز السابع"، كما تفوق كورانا على نفسه في فيلم باداهي الذي حصد المركز الخامس في القائمة ذاتها.

وشارك أيوشمان كورانا بطولة فيلم أندهادهون النجمة تابو وذاكر حسين وراديكا ابتي وأنيل داهاوان، وتم طرحه لأول مرة في السينما ٥ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.