شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار غرامة على مطربين أمريكيين بتهمة السرقة الموسيقية والان مع التفاصيل

أصدرت محكمة أمريكية قرارا نهائيا يقضي بتغريم المطربين الأمريكيين روبن ثيك وفاريل وليامز دفع تعويضات إلى ورثة المغني مارفن جاي بقيمة 5 ملايين دولار تقريبا، بتهمة السرقة الموسيقية لإحدى أغانيه.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن أحد قضاة لوس أنجلوس ثبت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في لوس أنجلوس في مارس/آذار الماضي.

وأُدين روبن ثيك وفاريل وليامز يومها بتهمة انتهاك حقوق المؤلف العائدة لمارفن جاي الذي توفي عام 1984، بنسخهما جزءا من أغنيته "جوت تو جيف إيت آب" العائدة لعام 1977 في أغنيتهما "بلورد لاينز".

وكانت المحكمة في البداية حكمت على المغنيين بدفع غرامة قدرها 7.4 مليون دولار إلى ورثة مارفن جاي، ومن ثم تم تخفيض المبلغ.

وحدد الحكم الصادر في 6 ديسمبر/كانون الأول مجموع التعويضات بنحو 5 ملايين دولار على الفنانين وشركة فاريل وليامز للإنتاج.

ويحصل ورثة مارفن جاي كذلك على نصف إيرادات أغنية "بلورد لاينز" في المستقبل، وكانت الأغنية الأكثر مبيعا في العالم عام 2013.