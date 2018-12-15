شكرا لقرائتكم خبر عن أدوات جراحة الأعصاب غير المعقمة تصيب بألزهايمر والان مع التفاصيل

كشفت دراسة حديثة أن بروتينا يرتبط بشكل رئيسي بمرض ألزهايمر يمكن أن ينتقل إلى الإنسان عبر بعض أدوات جراحة الأعصاب غير المعقمة خلال إجراء العمليات الجراحية.

وحث الباحثون الأطباء على تطهير أدوات جراحة الأعصاب بشكل دقيق كإجراء وقائي للحد من المخاطر المحتملة لنشر البروتين المحفز لمرض ألزهايمر، خلال إجراء عمليات جراحية في الدماغ، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وتشمل العلامات البيولوجية لمرض ألزهايمر تراكم لويحات لزجة وسامة في الدماغ، تسمى بروتين "أميلويد بيتا" يظهر أثرها في سوائل العمود الفقري، وتتراكم تلك السوائل في الدماغ قبل عقود من ظهور أعراض المرض، الذي يسبب فقدان الذاكرة ومشاكل في الإدراك.