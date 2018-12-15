الكشف عن أخطاء تقنية قادت لكشف مجموعات قرصنة إيرانية

أفادت وكالة دولية، أن أخطاء تقنية قادت لكشف مجموعات قرصنة إيرانية.

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» في تقرير، أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين تلقب ب«القطة المشاكسة»، حاولوا من خلال هجمات قرصنة، الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لعدد من مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، وكذلك حسابات معارضين إيرانيين.

ووفقاً للوكالة، فقد وردت أسماء عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين المعارضين والمؤيدين للاتفاق النووي الإيراني في التقرير، إضافة إلى أسماء مسؤولين عن تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران، وكذلك أسماء العديد من العلماء النوويين. كما شملت قائمة المستهدفين أسماء خبراء في مراكز الأبحاث الأمريكية من واشنطن، وأسماء نشطاء إيرانيين معارضين للنظام في طهران.

وطبقاً لمتابعة "اليمن العربي"، ظهرت هذه القائمة بعد أن عثرت شركة سيرتفا للأمن السيبراني، ومقرها لندن، على مشغّل حاسوبي غير محمي من الفيروسات والاختراقات، وتمكّنت من خلاله من استخراج قائمة شملت 77 عنوان بريد إلكتروني من «جي ميل» و«ياهو»، استهدفتها مجموعة القرصنة.

وقام القراصنة بحسب وزارة العدل، بتنفيذ الهجمات من داخل إيران، حيث استهدفوا المستشفيات والوكالات الحكومية، وحكومات المدن والبلديات وغيرها من المؤسسات العامة في هجماتهم، وذلك باختراق أنظمة الكمبيوتر.

ويأتي الكشف عن الهجمات الجديدة التي تمت خلال شهر مضى، بينما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات أواخر نوفمبر الماضي، ضد إيرانيين، هما علي خراشادي زاده، ومحمد قربانيان، لتورطهما ضمن الجيش السايبري التابع لأجهزة الاستخبارات الإيرانية، بأخذ فديات بالعملة الرقمية (بيتكوين)، وتحويلها إلى الريال الإيراني.

ووفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية الذي نشر عبر موقعها الرسمي، فإن العمليات تمت تحت خطة تسمى «صمصام SamSam»، واستهدفت أكثر من 200 من الضحايا داخل الولايات المتحدة