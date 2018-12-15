شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو مواطنيها في فرنسا إلى أخذ الحيطة والحذر والان مع التفاصيل

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا المواطنين السعوديين من مقيمين وزائرين، بناءً على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات اليوم السبت، في العاصمة باريس وعددٍ من المدن الفرنسية، إلى اتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات.

وجددت السفارة دعوتها للمواطنين السعوديين في فرنسا التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: 0033673656324 / 0033626238195.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس وعدد من المدن تظاهرات حاشدة نظمتها حركة "السترات الصفراء".

وجاءت تظاهرات فرنسا احتجاجا على الزيادة التي أقرتها الحكومة على أسعار الوقود.

واعتقلت السلطات الفرنسية المئات على خلفية الاحتجاجات التي سق فيها عشرات المصابين من المتظاهرين وقوات الأمن.

وكانت "السترات الصفراء" دعت إلى تظاهرات حاشدة اليوم في عدد من المدن الفرنسية.