شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة "ذكية" بديلة للحقن لإطلاق الأدوية في الجسم والان مع التفاصيل

نجح علماء أمريكيون في تصميم كبسولة إلكترونية ذكية يمكن تناولها والتحكم فيها لاسلكيا عن طريق الهاتف الذكي؛ لإطلاق وتوصيل الأدوية داخل الجسم كحل بديل عن الحقن.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الجهاز ثلاثي الأبعاد يمكنه توفير الأدوية للمرضى الذين يكافحون الأمراض التي تتطلب علاجًا على مدى فترات زمنية أطول.

وبذلك خلق فريق البحث الأمل للآلاف لتقليل استخدام الحقن التي يحتاجها بعض المرضى. ويمكن لهذه الأداة أيضا اكتشاف العدوى أو الحساسية، ومن ثم إطلاق الدواء مثل مضادات الهيستامين ردا على ذلك.

وأوضح فريق البحث في ذلك أن الجهاز يمكنه مراقبة بعض الأشخاص المعرضين لخطر العدوى، مثل المرضى الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الأدوية المثبطة للمناعة. إذا تم الكشف عن العدوى فيمكن أن تبدأ الكبسولة في إطلاق المضادات الحيوية.

ويرسل الجهاز المعلومات ويتلقى الإرشادات من الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم عبر البلوتوث. ووضع التعليمات على الهاتف الذكي يمكن أن يساعد في توجيه الدواء أو ضبط جرعة الدواء. وبالتالي فيمكن أيضًا أن يساعد الجهاز المرضى في الحفاظ على نظم الجرعات الصارمة اللازمة للمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الملاريا. وقال العلماء: إن الجهاز يمكن أن يعمل مع أجهزة طبية وزرع أخرى لإرسال المعلومات إلى هاتف المريض أو طبيبه.