شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان السعودي عايض يوسف يغني في "اليونسكو" احتفالا باللغة العربية والان مع التفاصيل

اختير الفنان السعودي عايض يوسف للغناء في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس، يوم 18 ديسمبر/كانون الأول؛ بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وفي تصريحات لموقع "العربية. نت"، قال عايض يوسف: "أنا سعيد بهذه الخطوة المهمة بلا شك، وستكون مشاركتي على فترتين، في الأولى سأقدم مجموعة من أغنيات الزمن الجميل، وفي الثانية سأغني مجموعة من أغنياتي المعروفة".

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وعبر الفنان السعودي الشاب عن أنه لا يزال يحلم بالغناء على مسرح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في السعودية، مضيفا: "الجنادرية بالنسبة لي حلم جميل وعندما أفكر فيها أبتسم لا شعورياً".

وأشار إلى أن "السويشال ميديا" تلعب دورا مهما في انتشار الفنان في هذه الأيام، لأنها تجعل الجمهور يستمع إلى الأعمال بتركيز أكبر ويعطيها حقها من الاهتمام، لافتا إلى ميل الكثير من الفنانين الشباب لتجربة "الميني ألبوم" والأغاني المنفردة، لتقديم أنفسهم للجمهور على حساب الألبومات المزدحمة بالأعمال كما كان في السابق.

الفنان عايض يوسف يملك في رصيده الفني 3 ألبومات غنائية وعددا من الأغنيات المنفردة، ونال شهرة في فترة وجيزة اقترنت بالنجاح والحضور المميز في المحافل الوطنية السعودية.