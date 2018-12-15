شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تتهم شاكيرا بالتهرب من ضرائب بـ16 مليون دولار والان مع التفاصيل

اتهم الادعاء الإسباني المغنية الكولومبية شاكيرا بالتهرب الضريبي، الجمعة، قائلاً إنها تخلفت عن دفع ضرائب قيمتها 14.5 مليون يورو (16.3 مليون دولار)، في أحدث قضية لشخصية أجنبية مشهورة مرتبطة بكرة القدم الإسبانية تواجه اتهامات بالتهرب الضريبي عن فترة إقامة داخل البلد الأوروبي.

ووجهت الاتهامات في إقليم كتالونيا الذي كثيراً ما تزوره شاكيرا لحضور مباريات صديقها جيرار بيكي الذي يلعب في صفوف نادي برشلونة لكرة القدم، واتهم الادعاء المغنية بالتخلف عن دفع ضرائب على الدخل للفترة بين عامي 2012 و2014، موضحاً أنها كانت تقيم في إسبانيا خلال تلك الفترة.

وفي المقابل، قال ممثلون عن شاكيرا، في بيان، إن المغنية لم تعش في إسبانيا حتى 2015 وإنها أوفت بكل التزاماتها الضريبية للسلطات الإسبانية.

وارتبطت شاكيرا باللاعب الإسباني منذ بداية العقد الجاري، وأنجبا طفلين.

وفتحت من قبل تحقيقات بشأن الأرجنتيني ليونيل ميسي زميل بيكي في برشلونة وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق، الذي انتقل ليوفنتوس الإيطالي في وقت سابق من العام.