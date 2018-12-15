شكرا لقرائتكم خبر عن خبير استراتيجي يكشف هدف التدخل العسكري للتحالف العربي باليمن والان مع التفاصيل

أوضح خبير استراتيجي، أن هدف التدخل العسكري في اليمن من خلال عملية عاصفة الحزم.

وشدّد الخبير الاستراتيجي، الدكتور محمد بن عمر الهيازع، في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت على أنّ دول التحالف العربي وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، أكّدت أكثر من مرة أحقية الميليشيا الحوثية في المشاركة بالعملية السياسية وليس السيطرة على الدولة.

مشيراً إلى أنّ التحالف العربي تدخل عسكرياً في اليمن من خلال عملية عاصفة الحزم بهدف مساندة الحكومة الشرعية في اليمن على استعادة الدولة التي تم اختطافها بواسطة أقلية وعصابة عسكرية مدعومة من إيران، على أن يتم بعد ذلك توفير المناخ للتسوية السياسية.