شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال أمريكا تعتذر عن سخريتها من زميلتيها الآسيويتين والان مع التفاصيل

اعتذرت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية سارة روز سامرز عن تعليقات أدلت بها تسخر من قدرات زميلتيها الآسيويتين بمسابقة ملكة جمال الكون على تحدث اللغة الإنجليزية، التي تسببت في سيل من الانتقادات.

في مقطع فيديو بثته سامرز (24 عاما) عبر "أنستقرام"، قالت إن ملكة جمال فيتنام لطيفة للغاية وتتدعي تحدثها باللغة الإنجليزية، لكن عندما توجه لها سؤالا بعد محادثة طويلة تبتسم وتهز رأسها فقط.

سامرز، التي ظهرت في مقطع الفيديو بصحبة ملكتي جمال كولومبيا وأستراليا، كانت تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون في تايلاند، التي من المقرر بدء فاعلياتها الأحد في بانكوك.

وقالت سامرز، خلال الفيديو، عن ملكة جمال كمبوديا: "لا تتحدث أي إنجليزية، ولا يوجد شخص واحد يتحدث لغتها".

وتابعت سامرز وملكة جمال أستراليا سخريتهما من ملكة جمال كمبوديا، ما تسبب في سيل من الانتقادات عبر شبكة التواصل الاجتماعي تصف سامرز بأنها تعاني من "رهاب الأجانب" و"التعالي".

وردا على هذا الهجوم، شاركت سامرز منشورا عبر "أنستقرام" قالت فيه إن ملكة جمال الكون "فرصة للنساء من حول العالم لمعرفة ثقافات بعضهن وخبراتهن الحياتية وآرائهن".

وأضافت: "في اللحظة التي كنت أنوي فيها الإعجاب بشجاعة عدد قليل من أخواتي، قلت شيئا أدرك الآن أنه غير محترم، وأعتذر عن ذلك"، مرفقة مع تلك الكلمات صورة لها مع زميلاتها المتسابقات.

من جانبها، قالت ملكة جمال فيتنام لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن سامرز "لم تقصد أي شيء. الجميع في هذه المسابقة، ونفسي من بينهن، نحب ونحترم بعضنا"، مشيرة إلى أن سامرز تحديدا قدمت لها الدعم والمساعدة.

وأضافت: "عندما علمت بشأن الصعوبات التي أواجهها مع اللغة الإنجليزية، أبدت اهتماما. شكرا ملكة جمال أمريكا على الاهتمام والحب والمساعدة".

أيضا شاركت ملكة جمال كمبوديا الصورة نفسها التي شاركتها سامرز مرفقة معها تعليق "أتحدث لغة الحب والاحترام والتفاهم. صداقاتي مع أخواتي في مسابقة ملكة جمال الكون ستكون دائما محفوظة في قلبي. تجربتنا منحتنا الفرصة لتعلم ثقافات مختلفة".