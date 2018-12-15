وفاة الفنان المصري حسن كامي عن 82 عاما

غيّب الموت، الجمعة، الفنان المصري حسن كامي عن عمر يناهز 82 عاما بعد صراع مع المرض، وستشيع الجنازة من مسجد السيدة نفيسة بمنطقة مصر القديمة عقب صلاة الجمعة.

وحسن كامي هو ممثل ومطرب أوبرالي مصري، وُلد في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1936، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ثم توجه لدراسة الغناء الأوبرالي بكونسيرفاتوار القاهرة في أكاديمية الفنون المصرية، وأنهى دراساته العليا في إيطاليا.

بدأ كامي حياته العملية بدار الأوبر المصرية عام 1963، وقام بغناء دور البطولة في 270 أوبريتا عالميا على مدى 24 عاماً في إيطاليا، الاتحاد السوفيتي السابق، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا، الدنمارك.

كما عمل في عدد من الأفلام الشهيرة بصحبة نجوم السينما المصريين، من بينها: "سمع هس"، ومؤخراً فيلم "قدرات غير عادية"، وذلك إلى جانب مشاركته فيما يفوق الـ100 فيلم ومسلسل.