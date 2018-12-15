المرصد: قوات سوريا الديمقراطية تطرد "داعش" من بلدة هجين شرق البلاد

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت فجر الجمعة، على بلدة "هجين"، أبرز وأكبر بلدات الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وبدعم من التحالف الدولي (بقيادة واشنطن)، من طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من بلدة "هجين" في الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية.

