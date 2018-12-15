القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات سوريا الديمقراطية - أرشيفية
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية سيطرت فجر الجمعة، على بلدة "هجين"، أبرز وأكبر بلدات الجيب الأخير الذي يسيطر عليه تنظيم "داعش" الإرهابي في شرق سوريا.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه بعد أسبوع من المعارك والقصف العنيف، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وبدعم من التحالف الدولي (بقيادة واشنطن)، من طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من بلدة "هجين" في الجيب الواقع في ريف دير الزور الشرقي بمحاذاة الحدود العراقية.
شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد: قوات سوريا الديمقراطية تطرد "داعش" من بلدة هجين شرق البلاد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .