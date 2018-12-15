السلطات التركية تصدر أوامر باعتقال 219 عسكريا للاشتباه بصلتهم بكولن

أصدر ممثلو الادعاء التركي أوامر بالقبض على 219 عسكريا للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في عام 2016.



ونفذت الشرطة سلسلة مداهمات تستهدف من يشتبه في أنهم أنصار كولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو/تموز عام 2016 التي قُتل خلالها 250 شخصا.

وينفي كولن مزاعم السلطات التركية، فيما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية أن عملية بدأت في الواحدة صباحا (22:00 بتوقيت جرينتش) للقبض على المشتبه فيهم، وجميعهم جنود في الخدمة وبينهم 4 ضباط برتبة كولونيل بموجب أمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول.





يذكر أن السلطات التركية أعلنت عقب المحاولة الانقلابية حالة الطوارئ بالبلاد، وأصدرت قرارات اعتقال بحق 50 ألف شخص، وفصلت من الخدمة أكثر من 130 ألف شخص، بجانب إغلاق عشرات الصحف والمؤسسات الإعلامية.

وأسفر الانقلاب الفاشل أيضا عن خضوع 402 ألف شخص لتحقيقات جنائية، واعتقال ما يقارب 80 ألفاً، بينهم 319 صحفياً، وإغلاق 189 مؤسسة إعلامية، وفصل 172 ألفاً من وظائفهم، ومصادرة 3003 جامعات ومدارس خاصة ومساكن طلابية.

بالإضافة إلى وفاة نحو 100 شخص في ظروف مشبوهة أو تحت التعذيب أو بسبب المرض جراء ظروف السجون السيئة، وفرار عشرات الآلاف من المواطنين إلى خارج البلاد، وفق التقارير الأخيرة التي نشرتها المنظمات الدولية، منها تقرير منظمة العفو الدولية مطلع شهر مايو/أيار 2018، وهذه الأرقام قابلة للتغيير لاستمرار العمليات الأمنية بتهمة المشاركة في الانقلاب، على الرغم من مرور عامين كاملين على وقوعها.

وبلغ عدد السجناء والمعتقلين في سجون تركيا 260 ألف شخص وفقاً لأرقام رسمية، فيما تم رفع 289 دعوى قضائية ضد متهمين بالمشاركة في انقلاب 2016.