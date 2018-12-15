دراسة: الكلمات المتقاطعة لا تمنع تدهور القدرات الإدراكية

أكدت دراسة حديثة أن التدريبات الذهنية عن طريق ألعاب حل الألغاز مثل الكلمات المتقاطعة والسودوكو قد لا تمنع تدهور القدرات الإدراكية بسبب تقدم العمر.

وقال روجر ستاف، قائد فريق البحث من جامعة أبردين البريطانية، إن مهارات الإدراك بعد سن الـ65 ترتبط بدرجة أكبر بالقدرات الإدراكية التي كان يتمتع بها الشخص خلال سنوات الطفولة والنشاط الذهني طوال العمر، وأضاف: "الفكرة تتعلق أكثر بما تستمتع به وتنجذب له طوال حياتك. الأذكياء يميلون للانشغال والمشاركة بدلا من العودة للمنزل وعدم فعل أي شيء".

وأخذ ستاف وفريق البحث في الحسبان القدرات في مرحلة الطفولة عند دراسة التدهور في سنوات العمر المتأخرة عن طريق تحليل بيانات من اختبار واسع النطاق في اسكتلندا في عام 1947 لجميع الأطفال المولودين في عام 1936، وشارك بعضهم في دراسة طويلة الأمد تتعلق بالشيخوخة عندما بلغوا سن الـ64 ثم جرى اختبارهم لنحو 5 مرات على مدى الـ15 عاما التالية، وأثناء هذه الاختبارات جرى تقييم كفاءة الذاكرة وسرعة تعامل المخ مع البيانات.

وتبين أن القدرات المعرفية في مرحلة الطفولة ترتبط بمستويات النشاط الذهني في سن متقدمة لا سيما الإقبال المبكر والمتواصل على أنشطة حل الألغاز الذي ارتبط بتأخير تدهور القدرات الإدراكية في الكبر، لكن ستاف قال إن الأداء الإدراكي تدهور لدى الجميع بمرور الوقت ما يشير إلى أنه من غير الممكن منع حدوثه.

وكتب فريق البحث أنه إذا بدأ التدهور من مستوى أعلى من القدرات المعرفية فمن المرجح أن يستغرق وقتا أطول حتى يصل إلى مستوى ملحوظ أو يعرقل كفاءة قدرات معينة.