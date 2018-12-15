6 خرافات غير حقيقية عن الانتفاخ.. يسببه الملح ويحدث فقط للبدناء

عادة نستخدم كلمة "انتفاخ" كمظلة للكثير من أنواع مختلفة من المتاعب في البطن، لأنه أحد أعراض شيء آخر، وليس حالة طبية في حد ذاتها.

ومن هنا نقلت صحيفة "صن" عن أطباء تغذية بريطانيين ٦ خرافات قد نصدقها عن الانتفاخ ويمكن أن تمنع تخفيف الحالة، نستعرضها في التقرير التالي:



الانتفاخ لا يحدث فقط للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ولا يعني فقط مجرد زيادة صغيرة للبطن.

1- الانتفاخ مجرد دهون في البطن

وأكدت أبحاث كثيرة أن حالتنا النفسية تنعكس على أمعائنا وبطننا، وأكد العديد من المدربين الرياضيين أن أولئك الذين لديهم سعة تخزين أكبر للدهون في تلك المنطقة لديهم ذلك لأنهم يتعرضون لنوبات طويلة من الإجهاد، لذا يجب أن يكون أول اهتماماتك هو الحصول على نوم جيد وتناول أطعمة مغذية ومحاولة تقليل كمية السكر التي تتناولها، سواء كان ذلك في شكل الكربوهيدرات الحلوة أم المكررة.

ويمكن للتغيرات الهرمونية أن تزيد الدهون حول الخصر، ولكن يمكنك تعويض ذلك من خلال محاولة تجنب التوتر الجسدي والعقلي، وإذا كنت تظن بالخطأ أن دهون البطن هي الانتفاخ فهناك حل واحد فقط وهو فقدان الوزن.





الانتفاخ لا يحدث للسبب نفسه ولا يمكن إصلاحه باستخدام حل واحد يناسب الجميع، فأحيانا يوصف الانتفاخ بالشعور بالامتلاء المفرط بعد الأكل أو عندما يكون مصحوباً بالغازات، وقد يكون مؤلما للبعض، أي أن الانتفاخ مختلف لأنه ليس ناتجاً عن الشيء نفسه.

2- الانتفاخ بسبب الشيء نفسه

وربما يحدث الانتفاخ بسبب البكتيريا المعوية المفرطة، أو بسبب عملية الإخراج البطيئة أو عسر الهضم الوظيفي، حيث لا يستطيع جدار المعدة الاسترخاء واحتواء الطعام، أو هناك الكثير من الغازات بسبب الإمساك، لذا فإنه يجب العثور على السبب الرئيسي للمشكلة.

ابتلاع الكثير من الهواء هو سبب شائع للانتفاخ، وكلنا نبلع الهواء بشكل طبيعي عند تناول الطعام لكن يزيد الابتلاع عندما نقع تحت ضغط، لذا فإن مضغ العلكة والتدخين يجعلانك عرضة لابتلاع المزيد من الهواء أيضاً.

3- مضغ العلكة يساعد على هضم الطعام





احتباس الماء ليس هو نفسه مثل الانتفاخ، غالباً ما يتم إلقاء اللوم على الملح، لذا ننصحك بشكل عام بتقليل عدد الأطعمة المالحة التي تتناولها، لكن الملح لا يؤثر بالضرورة على بطنك، ووجود الكثير منها يؤدي إلى احتباس السوائل وقد يؤدي إلى ظهور أجزاء معينة من الجسم منتفخة، ولكن ذلك يحدث في أصابع اليدين والقدمين بدلاً من البطن.

4- الملح هو المسؤول

إذا كان لديك احتفاظ بالماء فقد يكون ذلك بسبب ارتفاع ضغط الدم أو مشكلة الكلى أو خلل في نظامك اللمفاوي.

هذا الانزعاج في بطنك يتحول إلى غازات أو إلى الطعام في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى انتفاخ معدتك، وإذا كنت منتفخا حقاً حتى بعد اتباع نظام غذائي قليل الملح فعليك التوجه لطبيب.



بعض الناس يدعون أن البروكلي أو الشاي يساعد على علاج الحالة، لكن إضافة الأطعمة يمكن أن يزيد الأمور سوءاً، بعض الأنماط الغذائية التي تعالج السبب المحدد لانتفاخك يمكن أن تساعد في الحد من الأعراض، لكن لا يوجد شيء سحري، أفضل شيء هو تدوين نوعيات الطعام يوميا وتوضيح شعورك بعدها في أوقات مختلفة من اليوم.

5- بعض الأطعمة تعالج





لا.. إذ يمكن أن يكون الانتفاخ علامة على شيء أكثر خطورة، الانتفاخ ليس أمراً طبيعياً وليس شيئاً يجب عليك مواكبته، فيمكن أن يؤدي مثلا سرطان المبيض إلى الانتفاخ، وكذلك مجموعة متنوعة واسعة من الحالات الطبية التي تؤثر على القناة الهضمية تؤدي إلى الانتفاخ، على الرغم من أن الأسباب غير المرضية هي أكثر شيوعاً.

6- الانتفاخ مجرد جزء طبيعي من الحياة