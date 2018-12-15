شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من وزير دفاع روسيا لنظيره الأمريكى حول مشكلة مخيم الركبان السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الروسى الجنرال سيرجى شويجو، بعث رسالة إلى نظيره الأمريكى جيمس ماتيس تناولت مشكلة مخيم الركبان لللاجئين السوريين .

وقال كوناشينكوف، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "ركز وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو فى مذكرته لوزير الدفاع الأمريكي، على مشكلة مخيم الركبان التى لم يتم حلها بعد، حيث تم إجبار أكثر من 50 ألف سورى على البقاء فى ظل أصعب الظروف".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن شويجو أرسل الرسالة قبل بضعة أيام، ولكن لم يتم الرد من الجانب الأمريكي، معتبرا أن ذلك يدل على عدم وجود الرغبة فى إجراء حوار منطقى مع روسيا.