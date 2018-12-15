انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر: سنحاسب مسؤولي دول الحصار على انتهاكاتهم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 15 ديسمبر 2018 08:52 صباحاً - تعهّدت قطر بمحاسبة كل المسؤولين من دول المقاطعة؛ أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، عن انتهاكات حقوق المواطنين القطريين.

وقال الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسن الحمادي، في كلمة ألقاها مساء أمس الخميس، خلال الاحتفال بيوم الأمم المتحدة في البلاد: "إن دولة قطر ستواصل جهودها البنّاءة من خلال آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة لوقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان؛ التي تمارسها دول الحصار ضد المواطنين القطريين والمقيمين في الدولة، بما في ذلك مواطنو دول الحصار أنفسهم، ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك، وإنصاف الضحايا والمتضررين".

وأشار الحمادي إلى أن قطر "حقّقت نجاحات هامة على مستوى الدبلوماسية الدولية، وذلك في إطار دورها المحوري في حل النزاعات الشائكة في كثير من المناطق".

كما لفت إلى أن بلاده "حرصت على تقديم الدعم المالي لمنظمات الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهدافها التي أُنشئت من أجلها، وقدّمت الدعم لصناديق الأمم المتحدة لإرساء السلام وتحقيق الاستقرار الدولي".

وأعلن الحمادي أن قطر "ستفتتح قريباً بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يضمّ مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة الأمم المتحدة، بما سينعكس إيجابياً على قدرتها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والعالمية".

وتعيش قطر، منذ 5 يونيو 2017، حصاراً من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهي التهمة التي تنفيها الدوحة وتقول إنها محاولة للسيطرة على قرارها السيادي.