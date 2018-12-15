طائرة تضطر للعودة بعد نصف المسافة.. والسبب قلب بشري

اضطرت طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست" إلى العودة برحلة بين سياتل ودالاس بعد نسيان قلب بشري موجه لعملية زرع، بداخلها.

وكانت الطائرة قد قطعت مسافة 950 كم من أصل 2500، الأحد، عندما اكتشف طاقمها أن القلب الذي نقل من كاليفورنيا والموجه إلى مستشفى في سياتل لا يزال فيها، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وقال دان لاندسون، الناطق باسم شركة الطيران: "ما أن أدركنا الخطأ بادرنا إلى العودة إلى سياتل".

وقالت صحيفة "سياتل تايمز" إن قائد الطائرة قال للركاب المذهولين إن الحمولة تحوي قلبا بشريا، ولم تعط الشركة أي تفاصيل إضافية.

وأدى هذا الخطأ إلى إهدار 4 ساعات، من بينها 3 ساعات في الجو.

ويعتبر الخبراء أن القلب البشري يمكن أن يحفظ عادة بين 4 و6 ساعات قبل عملية الزرع.