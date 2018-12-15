متحدث «النواب»: السيسي تحمل ما لا يتحمله بشر من أجل الوطن

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قال الدكتور صلاح حسب رئيس حزب الحرية والمتحدث باسم مجلس النواب، خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري بقرية «عرابة أبوكريشة» بسوهاج لتدشين حملة «مش لوحدك.. كلنا معاك»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل ما لم يتحمله بشر من أجل هذا الوطن.

وأضاف حسب الله أن الرئيس السيسي طالب بالعمل على الأرض وأن الأحاديث والاجتماعات في الغرف المغلقة عفا عليها الزمن ونعمل جميعا من أجل الوطن، وقاطعة الحضور بهتاف «بنحبك يا سيسي.. ربنا معاك وإحنا وراك».

وأكد محمد طلعت أبوكريشة الأمين العام لحزب الحرية بسوهاج، أن حملة «مش لوحدك.. كلنا معاك» تهدف الى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضرورة النزول للشارع والالتحام بالمواطن والمشاركة في رفع المعاناة عن الأهالي عن طريق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أبوكريشة، أنه سيجري توزيع 10 آلاف بطانية على قرى ونجوع سوهاج، مساهمة من الحزب فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

شارك في المؤتمر الجماهيري، نواب الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ونواب رئيس الحزب اللواء حسن ناجي والنائب طلعت القواس والأمين العام للحزب أحمد مهنا.