من مسافة 27.1 مليون كيلو متر.. "ناسا" تلتقط أقرب صورة للشمس

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press من على بعد 27.1 مليون كيلومتر.. "ناسا" تلتقط أقرب صورة للشمس

التقطت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أقرب صورة للشمس، في محاولة لفهم طريقة عمل هذا النجم.

والصورة التقطت بواسطة المسبار "باركر سولار بروب"، من على بعد حوالي 16.9 مليون ميل (27.1 مليون كيلومتر) من سطح الشمس، وعلى هذه المسافة من الشمس، كان المسبار أقرب إلى سطح الشمس من الأرض.

يأمل علماء الفلك أن تتمكن مهمة "باركر" من توفير بيانات قيمة للمساعدة في فهم العمليات الغامضة للشمس، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال تيري كوسيرا، عالم الفيزياء الشمسية في مركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابع لوكالة "ناسا": "إن باركر سولار بروب ذهب إلى منطقة لم نزرها من قبل، وهو ما سيمكننا من مراقبة الشمس بصورة أوضح".

وقال نور روافي الباحث في باركر "لا نعرف ماذا يجب ان نتوقع من الشمس، ولكننا قريبا سنحصل على البيانات وسنرى على الأرجح بعض الظواهر الجديدة، وتابع "باركر هي مهمة استكشاف لإمكانية وجود اكتشافات جديدة ضخمة".

إن المسبار الفضائي في مهمة غير مسبوقة، يستكشف من خلالها حواف الإكليل(الطاقة الشمسية بالقرب من مناطق نشطة للغاية من الشمس)، الموجود على بعد 3.8 مليون ميل فقط من سطح الشمس، خلال سنوات السبع القادمة.

أقرب صورة التقطت للشمس، قبل هذه الصورة، كانت من على بعد 27 مليون ميل.

ويحمل المسبار أسماء أكثر من 1.1 مليون شخص قاموا بالتسجيل لإرسال أسمائهم إلى الشمس. © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press