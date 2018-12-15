شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. جيش الاحتلال يفجر منزل أسير فلسطينى متهم بقتل جندى إسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر جيش الاحتلال الإسرائيل صباح اليوم السبت، منزل عائلة الأسير الفلسطينى "أبو حميد" فى مخيم الأمعرى بعد حصاره بأكثر من 500 عسكرى لمدة تجاوزت الـ 5 ساعات.

وأصيب خلال عملية الهدم أكثر 56 مواطنا جراء المواجهات مع قوات الاحتلال فى محيط منزل العائلة، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 100 فلسطينى.

وقرر جيش الاحتلال هدم منزل عائلة أبو حميد، بعد اتهام نجلها يدعى إسلام، بقتل جندى خلال المواجهات العنيفة التى اندلعت فى مخيم الجلزون قبل أشهر، بعد إصابته بحجر.

وفي شهر يونيو الماضى اعتقلت سلطات الاحتلال إسلام أبو حميد (32 عاماً) وما يزال موقوفاً، حيث تتهمه سلطات الاحتلال بقتل أحد جنودها خلال اقتحام نفذته لمخيم الأمعري في رام الله.