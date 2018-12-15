شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استماع لهيئة العدالة الانتقالية في تونس تخصص للدعاية الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت هيئة العدالة الانتقالية فى تونس الجمعة آخر جلسة استماع علنية خصصتها لملف توجيه السلطة للإعلام فى الفترة الممتدة من 1955 الى 2013.

وتم انشاء "هيئة الحقيقة والكرامة" فى عام 2014 وكلفت "بكشف حقيقة انتهاكات حقوق الانسان" فى تونس منذ الأول من يوليو 1955، أى بعد نحو شهر من حصول تونس على الحكم الذاتى من الاستعمار الفرنسى وحتى 31 ديسمبر 2013.

وخلال الجلسة الرابعة عشر المخصصة ل"منظومة الدعاية والتضليل الإعلامي" والتى تواصلت الى ساعة متأخرة من الليل، استمع أعضاء الهيئة والحاضرون الى خمس مداخلات لصحفيين عملوا فى مؤسسات اعلامية عانت من رقابة وتوجيه السلطة.