شهاب محمد - الخرطوم - عودة 5703 لاجئا سوريا إلى ديارهم من الأردن

الخليج 365:

صرح مصدر رسمي أردني، عن عودة 5703 لاجئا سوريا إلى ديارهم منذ إعادة فتح حدود جابر في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حتى مساء يوم الخميس.

عمان — سبوتنيك. ونسبت وكالة “بترا” الأردنية لمصدر رسمي القول إن “عدد اللاجئين السوريين المسجلين الذين عادوا إلى بلادهم منذ إعادة فتح حدود جابر في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بلغ حتى مساء يوم الخميس (5703) لاجئا”.

وأضاف المصدر، أنه خلال هذه الفترة غادر المملكة عبر حدود جابر (28774) مواطنا سوريا لا يحمل صفة لاجئ بينما بلغ عدد السوريين، الذين دخلوا الأردن (14741) شخصا.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن أعاد افتتاح معبر نصيب — جابر الحدودي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن دام إغلاقه 3 سنوات بعد سيطرة الجماعات المسلحة عليه، وفي صيف العام الحالي تمكن الجيش العربي السوري من فرض سيطرته على الجنوب السوري.

سبوتنيك