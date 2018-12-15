أردوغان يكشف ما قاله "أحد القتلة" في تسجيلات خاشقجي

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وقال أردوغان، خلال مؤتمرفي إسطنبول، إنه سمع أحد قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يقول خلال التسجيل الخاص به: "أعرف كيف أقطع بشكل جيد"، مؤكدا أن السعودية تريد أن تدمر الأدلة لكن تركيا رفضت، وذلك وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية.
© REUTERS / MURAD SEZER
وذكر الرئيس التركي أنه وجه سؤالا إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن سبب قدوم الأشخاص الـ15 إلى إسطنبول، وعن عملهم داخل القنصلية، موضحا: "أنتم تعرفون القاتل فهو بين الأشخاص الـ15، إن كنتم ترغبون اكشفوا عن القاتل، وأعلنوا عنه"، مشيرا إلى أن رد الملك كان "نحن الآن أوقفنا 18 شخصا"، ليضيف الرئيس التركي أنه "بعد فترة ارتفع عدد الموقوفين إلى 22".
يذكر أن النيابة العامة السعودية أعلنت مؤخرا، أنها وجهت التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
© REUTERS / MURAD SEZER
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.
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