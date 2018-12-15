الجيش الإسرائيلي يحتجز 150 فلسطينيا بملعب قرب رام الله

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

احتجز الجيش الإسرائيلي، فجر السبت، نحو 150 فلسطينيا، في ملعب بمدينة البيرة الملاصقة لرام الله، وسط الضفة الغربية، وسط البرد القارس، خلال عملية عسكرية تمهيدا لهدم منزل فلسطيني.

وقال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي شرع بعملية إجلاء للسكان من محيط منزل عائلة "أبو حميد" في مخيم الأمعري قرب رام الله، واحتجز السكان في ملعب قريب منذ عدة ساعات رغم البرد القارس.

وأضاف الشهود، أن الجيش منع المواطنين من مغادرة الملعب، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الشبان في محيط الموقع.

بدورها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحفي تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن طواقما نقلت سيدة بحالة ولادة، وطفلين أصيبا بالبرد الشديد، من ضمن المحتجزين في ملعب قرب مخيم الأمعري.

ولفتت إلى أنها وزعت الأغطية على المحتجزين.

وفي وقت سابق شرع الجيش الإسرائيلي، بإجلاء عشرات المتضامنين بالقوة من منزل عائلة "أبو حميد" تمهيدا لهدمه.

وقال مصور الخليج 365، إن الجيش داهم المنزل وشرع بعملية إخلاء لعشرات المتضامنين والصحفيين الذين تواجدوا داخله للدفاع عنه ومنع هدمه.

وأشار إلى أن عملية الإخلاء تمت بالقوة، حيث تم الاعتداء على عدد من النشطاء واعتقال آخرين.

واندلعت مواجهات بين عشرات المواطنين والجيش الإسرائيلي في محيط المنزل، استخدم خلالها الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

والأربعاء، أطلق نشطاء فلسطينيون، حملة شعبية للدفاع عن منزل "أبو حميد"، حيث نصبت خيام أمام المنزل، ويبات عشرات المتضامنين بجواره.

وأمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، عائلة "أبو حميد"، حتى مساء 12 من ديسمبر/ كانون أول الجاري، لإخلائه تمهيدا لهدمه.

وتتهم إسرائيل أحد أفراد العائلة، وهو المعتقل إسلام أبو حميد، بإلقاء لوح رخامي على جندي إسرائيل خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم الأمعري، مطلع مايو/ أيار الماضي، أدى إلى مقتله.

ويتكون المنزل من 4 طبقات، وتمتلكه والدة "إسلام"، لطيفة أبو حميد.

وللسيدة "أبو حميد"، 5 أبناء في السجون الإسرائيلية، محكوم عليهم جميعا بالسجن مدى الحياة، كما استشهد أحد أولادها، برصاص الجيش الإسرائيلي عام 1994.

