مؤتمر "عابر للقارات" للجاليات الإيرانية لمواجهة قمع نظام طهران

تستعد جمعيات الجاليات الإيرانية في أوروبا وشمال الولايات المتحدة وأستراليا لعقد مؤتمر مشترك في 50 مدينة، بهدف الدعوة إلى مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وتصدير الإرهاب من قبل النظام الإيراني.



ويناقش المؤتمر ضرورة اعتماد سياسة حاسمة تجاه سياسة إيران التخريبية، حيث ستتواصل وقائع هذه المؤتمرات من خلال شبكات الإنترنت.

ويشارك في هذا المؤتمر آلاف من المعارضة الإيرانية في الدول الغربية، للإعراب عن دعمهم وتأييدهم لانتفاضة الشعب الإيراني وللإضرابات العمالية والنشاطات الطلابية، واحتجاجات مختلف شرائح الشعب الإيراني ضد نظام الملالي.

وقال بيان صادر عن المنظمين للمؤتمر إنه "في الوقت الذي تشير فيه جميع الدلائل والمعلومات إلى التهديدات المتصاعدة لإرهاب النظام الإيراني في أوروبا بشكل خاص، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ أي إجراء جاد للتصدي لتصاعد وتيرة الإرهاب ضد المعارضين الإيرانيين".

ومطلع يوليو/تموز الماضي شهدت العاصمة الفرنسية باريس انعقاد المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية، تناول التصدي للأنشطة العدائية للنظام الإيراني، خصوصا المليشيات المسلحة بعدة بلدان، مثل العراق وسوريا واليمن، بالإضافة إلى رسم خارطة طريق لمستقبل طهران في ظل حكم ديمقراطي بديل بعد سقوط نظام الملالي.

وخلص مؤتمر المعارضة إلى 4 توصيات رئيسية، هي: تشكيل جبهة داخلية موحدة من كل قوى المعارضة الإيرانية لإسقاط نظام الملالي، ودعم الانتفاضة في الداخل الإيراني، وطرد مليشيات الحرس الثوري من المنطقة، والعمل على إيجاد "البديل الديمقراطي لإيران غير نووية ومحبة للسلام".

وتناولت شخصيات ووفود دولية طرقا لإنهاء تدخلات النظام الإيراني في المنطقة وتخليص شعوب الشرق الأوسط من الحروب والإرهاب، فضلا عن العمل على خلق بديل ديمقراطي لمرحلة ما بعد سقوط النظام هناك، إلى جانب مستقبل طهران في المنطقة.