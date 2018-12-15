الهلال الأحمر الإماراتي يدشن المرحلة الثانية من مشروع مياه لودر بأبين

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من مشروع مياه "أمصرة - لودر" الاستراتيجي في محافظة أبين اليمنية، الذي يستفيد منه أكثر من 30 ألف نسمة، وذلك ضمن مشاريع "عام زايد".

وتتمثل المرحلة الثانية من مشروع مياه "أمصرة - لودر" في بناء خزانات تجميعية وخطوط ضخ رئيسية للمياه.

وقال المهندس صالح بلعيدي مدير مياه أبين إنه سيتم بناء خزانين؛ خزان تجميعي وآخر "تحويلي"، سعة الخزان الواحد 250 متراً مكعباً، إضافة إلى خطوط تجميع بين الآبار، مشيراً إلى أن المشروع سيتم تنفيذه في مدة أقصاها شهران.

وأعرب بلعيدي عن شكره للهلال الأحمر الإماراتي على جهوده ودعمه المتواصل لمحافظة أبين في مجالات الحياة كافة.

وكانت المرحلة الأولى من مشروع مياه "أمصرة - لودر" عبارة عن حفر 4 آبار وتجهيز شبكة ضخ للمياه.

كما افتتح الهلال الأحمر الإماراتي مستودع الكتب العام لمكتب التربية والتعليم في زنجبار بعد إعادة تأهيله وترميمه.

من جانبه، قال مهدي الحامد نائب محافظ أبين -الذي افتتح المستودع بحضور يحيى اليزيدي مدير عام التربية والتعليم في أبين- إنه بالإضافة إلى إعادة تأهيل مستودع الكتب سيقوم الهلال الأحمر الإماراتي أيضاً بإعادة تأهيل مكتب الإدارة العامة للتربية والتعليم، وافتتاح عدد من المدارس في المحافظة.

يأتي ذلك ضمن المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تقوم بها دولة الإمارات في المحافظات اليمنية كافة، والتي تستهدف تحسين حياة اليمنيين.

وأعرب يحيى اليزيدي عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي لخدمة محافظة أبين، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي نفذ مطلع عام زايد مشروع إعادة تأهيل وإنشاء 4 مدارس في مختلف مناطق محافظة أبين، أبرزها ترميم ثانوية الصديق التاريخية بزنجبار.