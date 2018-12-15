شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول كردى: تهديدات تركيا بالتدخل شمالى سوريا إعلان حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف مسئول العلاقات الدبلوماسية فى حزب الاتحاد الديمقراطى الكردى صالح مسلم، تهديدات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتدخل شمالى سوريا بأنها بمثابة إعلان حرب على الوجود الكردى هناك. وأضاف مسلم خلال مداخلة مع قناة "الحرة" أن أردوغان "يهدد باحتلال شمالى سوريا مثلما فعل فى عفرين"، لأنه يرى أن الشعب الكردى "يجب ألا يكون موجودا". واتهم المسؤول الكردى تركيا بأنها "منعت الكرد من الانضمام إلى جميع مساعى الحل السياسى فى جنيف وسوتشى وأستانة وغيرها بهدف ألا ينال الكرد أى حقوق ديمقراطية داخل سوريا". وتابع أن "أردوغان حرص على تعطيل أى حل سياسى فى سوريا منذ سبع سنوات" وقال إن الرئيس التركى "يتألم عند توجيه أى ضربة موجعة للمتطرفين شمال سوريا". ونفى مسلم اتهام بعض الفصائل الكردية بارتكاب انتهاكات ضد بعض المكونات فى المنطقة كالتهجير القسري، وقال إن "شمالى سوريا هى البؤرة الديمقراطية الوحيدة فى المنطقة" بسبب تنوع وتعايش مكوناتها.

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