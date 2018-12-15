شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توقع اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت تونس وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى اتفاقية تعاون حول تنفيذ برنامج تتعلق بضمان سيادة القانون والعدل والسلام.
ويهدف البرنامج الذى جرى توقيعه بتونس، إلى التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة .
ويشمل البرنامج الذى يمتد تنفيذه لمدة ثلاث سنوات بحوالى 34 مليون دولار ، عدّة مشاريع تستهدف تحسين نوعية الخدمات المسداة من قبل المحاكم وتعميم تجربة شرطة الجوار ودعم مسار إرساء المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة, بالإضافة إلى دعم قدرات الشباب ومكافحة العنف ضدّ المرأة.
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