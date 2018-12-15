شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تطالب الصين بالإفراج عن كنديين اثنين محتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إنه ينبغى للصين الإفراج عن مواطنين كنديين احتجزا هذا الأسبوع بعدما ألقت السلطات الكندية القبض على مسؤولة تنفيذية كبيرة بشركة هواوى الصينية بناء على أمر ترحيل أمريكي.

وتصريحات بومبيو هى أول تعليق لمسؤول أمريكى كبير على مسألة احتجاز الكنديين التى وصفها رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو بأنها قد تؤدى إلى تصعيد النزاع التجارى المتنامى بين الولايات المتحدة والصين.

وقال بومبيو للصحفيين عقب محادثات فى واشنطن مع نظيرته الكندية كريستيا فريلاند "الاحتجاز غير القانونى للمواطنين الكنديين غير مقبول. ينبغى إعادتهما (إلى بلدهما) ندعو كل دول العالم إلى معاملة مواطنى (الدول الأخرى) بالشكل الملائم".

وقالت وزارة الخارجية إن مسؤولين كنديين حصلوا على إذن بمقابلة أحد المحتجزين فى الصين ويحاولون التواصل مع الآخر.

واحتجزت الصين الرجلين وهما رجل الأعمال مايكل سبافور والمستشار بمجموعة الأزمات الدولية والدبلوماسى السابق مايكل كوفريج بعدما ألقت الشرطة الكندية القبض على منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوى الصينية للتكنولوجيا فى أول ديسمبر كانون الأول وذلك بناء على أمر تسليم أمريكي.

ويتهم مدعون أمريكيون مينغ بتضليل بنوك دولية بشأن معاملات مالية مرتبطة بإيران وهو ما يجعل البنوك عرضة لخطر انتهاك العقوبات الأمريكية على إيران. ونفت مينغ ابنة مؤسسة هواوى ارتكاب أى مخالفات.