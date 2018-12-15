شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مراد تعلن استخدام قيمة جائزة نوبل للسلام فى بناء مستشفى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نادية مراد الأيزيدية العراقية التى تعرضت للسبى من قبل مقاتلى تنظيم داعش وحصلت على جائزة نوبل للسلام هذا العام إنها تنوى استخدام قيمة الجائزة فى بناء مستشفى لضحايا الاعتداءات الجنسية فى بلدتها.

وقالت مراد يوم الجمعة أمام حشد يضم مئات بالإضافة إلى صحفيين فى مسقط رأسها فى سنجار فى شمال العراق إنها ستبنى بالمبلغ الذى حصلت عليه من جائزة نوبل للسلام مستشفى فى سرنجار لعلاج المرضى ولاسيما الأرامل والنساء اللائى تعرضن لاعتداءات جنسية من مقاتلى تنظيم داعش.

وشكرت حكومتى العراق وكردستان العراق على الموافقة على خطتها وقالت إنها ستتصل بمنظمات إنسانية قريبا لبدء بناء المستشفى.

وحصلت مراد على الجائرة التى تبلغ قيمتها مليون دولار مع الطبيب الكونجولى دينيس موكويج لجهودهما لوقف استخدام العنف الجنسى كسلاح فى الحروب والنزاعات المسلحة.

وكانت مراد ضمن نحو سبعة آلاف امرأة وفتاة أُسرن فى شمال غرب العراق فى أغسطس آب 2014 واحتجزهن تنظيم داعش فى الموصل حيث تعرضت للتعذيب والاغتصاب.

وفرت مراد بعد ثلاثة أشهر ووصلت إلى ألمانيا حيث شنت حملة مكثفة لطلب مساعدة الأيزيديين.