يلدريم يدعو الفلسطينيين إلى الوحدة ويحذّر من الانقسام

إسطنبول/ الخليج 365

دعا رئيس البرلمان التركي، بن علي يلدريم، الفلسطينيين إلى أن يكونوا صوتا واحدا من أجل ضمان مستقبلهم حقوقهم، محذرا من التأثير السلبي للانقسام السياسي على القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة له، مساء الجمعة، خلال مأدبة أقامها على شرف المشاركين في المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس"، المنعقد بمدينة إسطنبول، برعاية البرلمان التركي.

وأكّد يلدريم أن القدس هي عنوان النضال من أجل الحق والاستقلال باعتبارها مدينة مقدسة لدى الأديان السماوية الثلاثة، وقائدة وراية القضية الفلسطينية.

وقال: "هدفنا المشترك جميعا هو أن نرى الشعب الفلسطيني في دولة حرة ومستقلة، وأتمنى أن تحل أصوات الأذان محل أصوات الأسلحة والدمار في وقت قريب بالقدس".

وأكّد أن الإدارة الإسرائيلية تحتل الأراضي الفلسطينية وتعرقل عن طريق العنف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في التظاهر والاحتجاج، مثلما ظهر جليا مؤخرا في مسيرة العودة الكبرى.

وشدّد على ضرورة أن تتحرك الأطراف الفلسطينية سوية من أجل الوصول إلى حلف للقضية، وأنه "إذا لم نشكل الوحدة فيما بيننا، فإننا سنجد صعوبة في شرح همنا للآخرين من أجل مستقبل فلسطين وقضيتها".

وأردف: "الإدارة الإسرائيلية تستغل جيدا الوضع الناجم عن حالة الانقسام والتشتت، وتواصل سياستها التوسعية دون الإنصات لأي قاعدة".

واستطرد: "على الفلسطينيين أن يكونوا صوتا واحدا بعد اليوم من أجل حقوقهم ومستقبلهم، فالبنية السياسية المنقسمة تضعف القضية الفلسطينية مع الأسف وتصعب الحل".