- 1/2
- 2/2
القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "مدفعية الجيش استهدفت آلية لمليشيا الحوثي في موقع خارم بقرية الحقب جنوب مديرية دمت شمال الضالع، كان في طريقه لتعزيز مواقع في الجبهة".
© AFP 2018 / CLAUDIO BRESCIANI / POOL
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن... قصف للجيش يقتل قياديا في "أنصار الله" و3 من مرافقيه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .