شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة لـ«الطلاب» تزامناً مع بدء الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الطلاب بعدم الإفراط في شرب المنبهات، بالتزامن من اقتراب الاختبارات.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للطلاب.. شرب القهوة باعتدال أقل من ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً (أقل من ٣ أكواب قهوة أمريكية) من المنبهات ويساعد على التركيز، أما زيادتها عن ذلك فيزيد احتمالية الخفقان ورعشة اليدين وعدم القدرة على التركيز”.