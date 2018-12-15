شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة مهمة لـ«الطلاب» تزامناً مع بدء الاختبارات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الطلاب بعدم الإفراط في شرب المنبهات، بالتزامن من اقتراب الاختبارات.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للطلاب.. شرب القهوة باعتدال أقل من ٣٠٠ ملغ كافيين يومياً (أقل من ٣ أكواب قهوة أمريكية) من المنبهات ويساعد على التركيز، أما زيادتها عن ذلك فيزيد احتمالية الخفقان ورعشة اليدين وعدم القدرة على التركيز”.
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