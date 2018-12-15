شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: هطلت، مساء أمس الجمعة، أمطار متفرقه من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات غامد الزناد وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض. جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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