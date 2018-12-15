بعد «السترات الصفراء».. نقابات عمالية تتظاهر بفرنسا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نظمت نقابات عمالية في فرنسا، الجمعة، مظاهرات في عدة مدن، احتجاجًا على سياسات رئيس البلاد إيمانويل ماكرون وحكومته.

وذكرت وكالة الأناضول أن عمالًا وموظفين ومتقاعدين شاركوا في المظاهرات، بدعوة من "الاتحاد العام لنقابات العمال" (CGT)، ونقابتي "قوة العمال" (FO)، و"سوليدير".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن المظاهرات شملت عدة مدن، أبرزها باريس وليموج ونانت وليون وتولوز وسانت إتيان، مقدرة مجموع المشاركين بنحو 15 ألف شخص.

وفي العاصمة، تجمع المتظاهرون في ميدان "روبيليك" وساروا نحو ميدان "ناسيون" مرددين هتافات ضد ماكرون وحكومته، وتطالب بتحسين رواتب التقاعد.

ومن المقرر، السبت، أن تشهد البلاد احتجاجات واسعة في إطار حراك "السترات الصفراء"، المستمر منذ 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ضد السياسات الحكومية وتردي مستويات المعيشة.