الحمل الملكى غير.. 6 ممنوعات على ميجان تجنبها خلال فترة الحمل وبعد الولادة

حتى وإن كان الخبر قديم، لا تزال النساء تتابع حمل "ميجان ماركل" بدقة، فضلا عن كونها زوجة الأمير هارى، فهى من المشاهير صاحبة الشعبية الكبيرة مع زوجها الأمير هارى، إضافة إلى مشاركتها فى العديد من الأعمال الخيرية جعلها محط أنظار الجميع.

فهناك قواعد عامة ينصح بها الأطباء للسيدات الحوامل للسلامة لها أو وجنينها الذى ينمو بداخلها، وبعيدا عن القواعد الطبية التى تنحصر فى ممارسة التمارين الرياضية وتناول الوجبات الصحية والابتعاد عن التدخين ومشروبات الطاقة والقهوة وغيرها من قائمة الممنوعات، يبقى لـ"ميجان" قائمة ممنوعات خاصة بها لكونها أميرة فى العائلة البريطانية.

رصد موقع "برايت سايد" قائمة الممنوعات التى يجب ألا تكسرها "ميجان" ولكن هذا الأمر ليس بالأكيد، خاصة أننا اعتادنا على كسرها للعديد من القواعد الملكية منذ إعلان خطبتهما..

ممنوع قبول الهدايا من أحد..

عادة يتهافت الأصدقاء والأقارب فى جمع كل ما تحتاجه الحامل للطفل من ملابس قطنية ناعمة وحامل للطفل مريح وعربية الطفل وأدوات طعامه الأولى وغيرها ليقدموها لها فى صورة هدية تسعد برؤيتها، قد تسير هذه القاعدة على كل الحوامل إلا "ميجان" وأى حامل فى العائلة الملكية.

ممنوع قيادة السيارات..

الطب الحديث لا يمنع الحوامل من قيادة السيارات رغم أن الإحصاءات تؤكد زيادة خطر التعرض لحادث سيارة بنسبة 42% خلال الأشهر الثلاثة الثانية من فترة الحمل، حيث إن الحامل فى هذه الفترة يكون جسدها مجهدا بصورة متزايدة فضلا عن إصابتها بالصداع المفاجئ وفقدان الوعى فى بعض الأحيان، ولكن الحياة العصرية أصبح من الصعب منع الحامل من ممارسة حياتها الطبيعية، إلا أن العائلة الملكية لا زالت تحافظ على حياة الحوامل من نسائهن والأطفال فى الأرحام لذلك تمنعهن من القيادة نهائيا خلال فترة الحمل كاملة.

يمنع ممارسة عملها بعد الولادة والحصول على إجازة بحد أقصى 5 أشهر..

تخصص العائلة الملكية للنساء بعد الولادة فترة حد أقصى 5 أشهر لرعاية المولود الحديث، بحيث لا تتخطى الإجازة فترة 5 أشهر يكون فيها الطفل قد استطاع التعايش مع المربيات بمفرده فترة عمل الأم.

يمنع شراء ملابس للمولود فى متاجر بيع التجزئة..

فرحة التجول فى المولات والمتاجر والماركات العالمية لرؤية ملابس المولود وشرائها بنفسها، هى تجربة قد تعيشها الأم العادية، أما الملكية تمنع من هذه الفرحة، فهناك أشخاص فى القصر مسئولة عن شراء هذه الملابس من مصادر سرية للأم والطفل حتى لا يعرف أحد معلومات عن جنس المولود المستقبلى.

يمنع الإعلان عن تاريخ الولادة..

تحديد اليوم والتاريخ الخاصة بخروج الجنين من الرحم أمر يحدث مع كل النساء إلا نساء العائلة الملكية، حيث يكتفى القصر الملكى بإعلان الشهر المتوقع وصول فيه الجنين، ولكن تحديد اليوم لا يعرفه أحد إلا بعد وصول الحامل إلى المستشفى بالفعل للولادة.

ممنوع التقاط صور شخصية للمولود بعد الولادة..

عادة تقوم أهل الحامل بالتقاط مجموعة من الصور لطفل بعد ولادته حتى يتم تسجيلها وتبادلها مع باقى الأقارب والأصدقاء، ولكن هذا لا يحدث فى العائلة الملكية البريطانية.