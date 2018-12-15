شاهد.. ابنة أغلى رجل فى الهند تحتفل بزفافها

"زفاف أسطورى" ربما يمكن أن نصف حفل زفاف ايشا ابنة الملياردير الهندى موكيش أمبانى على رجل الأعمال الهندى أناند بيرامال بهذا الوصف، فحفل الزفاف ليس مجرد حفلا عاديا، ولكنه حدثا أشبا بالكرنفالات فى أكبر مدن العالم.

الحفل مقام حاليا فى مومباى، يُعتقد أنه بتكلفة وصلت 100 مليون دولار، وذلك وفقاً لموقع بلومبرج، هو حيث تقدر ثروة رجل الأعمال الهندى موكيش أمبانى بنحو 41.5 مليار دولار، وقد زُين منزله المكون من 27 طابقاً فى مومباى العاصمة المالية للهند استعداداً لاستضافة المئات من الضيوف فى احتفال زفاف ابنته إيشا.

حضر حتى الآن مجموعة كبيرة من نجوم بوليود "السينما الهندية"، إلى جانب انتظار العديد من الشخصيات التى مازالت تتوافد على حفل الزفاف، ومن بين أبرز الحضور أميتاب باتشان، وشاروخان وسلمان خان وهريثيك روشان ومرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون وآيشواريا راى وزوجها أبهشيك باتشان نجل أميتاب باتشان، وبراناب مخرجى رئيس الهند السابق، وبريانكا شوبرا وزوجها، وجايا باتشان زوجة أميتاب باتشان، والممثل الهندى راجنيكانت وزوجته، ورافينا تاندون، وسونام كابور، وشيلبا شيتى، وعليا بهات وكيرا ادفانى ولارا دوتا وماهيش بوباثى وميرا راجبوت وشاهيد كابور.

العروسان

شاروخان

اميتاب باتشان يصل الحفل

آيشواريا راي وزوجها ابهشيك باتشان

برناب مخرجى رئيس الهند السابق

بريانكا شوبرا وزوجها

جانب من حفل الزفاف

جايا باتشان زوجة اميتاب باتشان

راجنيكانت وزوجته

رافينا تاندون

سونام كابور

شيلبا شيتى

عليا بهات

كيرا ادفانى

لارا دوتا وماهيش بوباثي

ميرا راجبوت وشاهيد كابور

وقد شهدت اللحظات الأولى من الحفل إلقاء النجم العالمى أميتاب باتشان لكلمة موجهة للعروسين والحضور، وقد تم وضع العديد من شاشات العرض لمشاهدة فعاليات الحفل .

فعاليات ومراسم حفل الزفاف بدأت قبل عدة أيام، حيث أقيمت هذه الاحتفاليات واستمرت يومين فى أحد القصور التاريخية ومنتجعات 5 نجوم بمدينة أودايبور فى راجستان الشمالية الغربية، حيث اجتمع كبار الشخصيات مثل هيلارى كلينتون وبريانكا تشوبرا ونيك جوناس وشاركوا مقتطفات من الاحتفالات الفخمة على وسائل التواصل الاجتماعى.

بيونسيه بالزى الهندى قبل الحفل الخاص

الزينة اسفل منزل الملياردير بمومباى احتفالا بالزواج

وظهرت هيلارى فى العديد من الصور، جمعتها مع العروس ووالدتها، ومع والدة المغنية بيونسيه، التى سافرت خصيصاً للهند من أجل إحياء حفلاً خاصاً مدته 45 دقيقة فى احتفالات ما قبل الزفاف، وتساءل بعض مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عن ما سيفعله السيد أمبانى، رئيس شركة Reliance Industries، فى يوم الزفاف نفسه بعد الاستعانة بنجمة كبيرة فى حجم بيونسيه للغناء فى مراسم ما قبل الزواج.

هيلارى كلينتون مع العروس ووالدتها

هيلارى كلينتون مع الملياردير امبانى وزوجته

وتلقى المدعون دعاوى الزفاف داخل صندوق فخم من الماركة "دولتشى أند جابانا" مزين بالورود ومطرز ومطلى بماء الذهب، حيث تكلفت الدعوة الواحدة نحو 300 ألف روبية أى ما يعادل 4236 دولارا.

ايشا، وهى خريجة جامعة ييل، بأناند بيرامال، البالغ من العمر 33 عاماً، ، وهو صديق منذ الطفوله وابن رجل أعمال آخر له العديد من الاستثمارات فى قطاعى الأدوية والعقارات.

الملياردير مع ابنته