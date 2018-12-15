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اعتادت نساء عائلة كاردشيان على صدم معجبيها بإطلالاتهن المثيرة، والتى تجد عادة الكثير من الانتقادات، وكانت آخرهن هى نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتنى كاردشيان التى ظهرت عارية تماما بجلسة تصوير خاصة لمجلة "GQ" فى نسختها المكسيكية، حيث من المقرر أن تتصدر كورتنى البالغة من العمر 39 عاما غلاف المجلة لعدد ديسمبر / يناير.
تحدثت كورتنى للمجلة عن عائلتها فقالت: "أنا وأخواتى لديهنا شخصية خاصة، نحن ننتقد بالتأكيد بعضنا البعض، لكن هذه الانتقادات تأتى دائمًا بدافع الحب"، وعن الرجل قالت كورتنى: "من المهم أن يكون لديه ثقة تامة بنفسه".
شكرا لقرائتكم خبر عن كورتنى كاردشيان «عارية» تماما من أجل مجلة GQ.. اعرف التفاصيل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .