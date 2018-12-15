مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة: لن نقبل بتدخل إيران المزعزع للأمن والاستقرار

قال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله علي فضل السعدي، إن النظام الإيراني لن ينجح في سياسة التدخل في شؤون المنطقة عبر وكلائه الممثلين في مليشيا الحوثي باليمن وحزب الله في لبنان.

وأضاف السعدي، في كلمته أمام مجلس الأمن، خلال جلسة عقدت لبحث نتائج مشاورات السويد، أن اليمنيين لن يقبلوا بتدخل إيران المزعزع للأمن والاستقرار.

وتابع "نتمنى الوصول لحلول سلمية لإنهاء الانقلاب الحوثي، الحكومة اليمنية قدمت الكثير من التنازلات من أجل إنهاء هذه المعاناة".

وأشار إلى أن هناك تطلعا لأن يتم الاتفاق على باقي مواضيع إجراءات بناء الثقة المتعلقة بفتح مطار صنعاء وإنهاء حصار مدينة تعز.

وأكمل "تعنت الطرف الانقلابي المدعوم من إيران وإصراره على معاناة اليمنيين أفشل هذه الجهود".

وشدد السفير اليمني على أن استمرار دعم إيران للمليشيا الحوثية وتزويدها بالصواريخ والأسلحة يعتبر خرقا للقرارات الدولية.

وقال السعدي "إن بلاده تقدر الجهود التي بذلتها السعودية ودولة الإمارات والكويت وسلطنة عمان من أجل إنجاح مشاورات السويد".