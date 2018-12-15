200 مليون درهم تمويلات الشركات الناشئة في مراكز «إن 5»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

يتجاوز حجم التمويلات التي جمعتها الشركات الناشئة المتواجدة بمراكز «إن5»، التابعة لمجموعة «تيكوم»، العضو في «دبي القابضة» العاملة في اختصاصات: التقنية والإعلام والتصميم ال 200 مليون درهم، منذ تأسيس المراكز، فيما تجاوز عدد الشركات فيها ال140 شركة.

وقال عمار المالك، المدير التنفيذي لمدينة «دبي للإنترنت» و«دبي للتعهيد» في تصريحات خاصة ل«الخليج»: إن مراكز in5 شهدت خلال العام 2018 انضمام نحو 8 شركات ناشئة شهرياً، ما يشير إلى وجود إقبال من الشركات الناشئة للاستفادة من البيئة الاستثمارية المثالية التي توفرها المراكز.

وأضاف: إن مراكز in5 تم تأسيسها لتصبح منصة تمكن رواد الأعمال والشركات الناشئة من الحصول على حاضنات تدعم نموها وتقدم هذه المنصات 5 فوائد أساسية، وهي إطار عمل متماسك لأعمال الشركات الناشئة، والتدريب والإرشاد، والفرص لتوسيع شبكات التعارف، والوصول إلى المستثمرين، ومساحات الابتكار والإبداع المتطورة التي تشمل المكاتب والمختبرات الذكية وهي البيئة التي تساهم في إطلاق العنان للأفكار الإبداعية ومناقشتها وتطويرها باستمرار.

وأوضح المالك أن مراكز «in5» تعمل على استقطاب أصحاب الشركات التقنية بالإضافة إلى مركزي: in5 للإعلام و in5 للتصميم اللذين تم تأسيسهما العام 2013 لتعزيز الأعمال الابتكارية الناشئة.

وقال المالك: إن 58% من رواد الأعمال في هذه المراكز يحققون نموًا سنوياً في أعمالهم بنحو 50%، وأن 90% من العاملين بهذه المراكز لديهم خطط للتوسع، كما أن العنصر النسائي يستأثر بنسبة 26% من العاملين بهذه المراكز.

وقال المالك: إن مراكز إن 5 الثلاثة تم تطويرها في إطار رؤية مجموعة تيكوم الهادفة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، في قطاعات التقنية والإعلام والتصميم التي تشكل مكوّناً أساسياً ضمن منظومة مجمّعات تيكوم الاستراتيجية لدعم الابتكار وتطوير الأفكار ودعمها للتحول إلى شركات قوية تمثل إضافة إلى الاقتصاد المعرفي.

وأضاف المالك، أن مركز «إن5 للتقنية» يضم أحدث التقنيات والتجهيزات بهدف تسهيل عملية تحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع، في مجالات منها: إنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والأجهزة التي يتم التحكم بها عن بعد، والذكاء الاصطناعي.

أما مركز «إن5 للإعلام» ومن موقعه في مدينة دبي للإنتاج فيضم استوديوهات إنتاج وتسجيل مجهزة بالكامل، وغرف تصوير، ووحدات مونتاج، ليحظى روّاد الأعمال ومبدعو المحتوى الإعلامي من مهندسي الصوت والموسيقيين وكتاب النصوص بفرص تحويل أفكارهم إلى واقع وإنتاج محتوى متميز، كما يوفّر المركز ورش العمل والتوجيه التخصصي، بالإضافة إلى فرص الاستفادة من أحدث الآلات والتقنيات لإنجاز الإبداعات الإعلامية. وبالنسبة لمركز «إن5 للتصميم» الواقع في قلب حي دبي للتصميم أوضح المالك، أن المركز يضم مختبراً متطوراً هو الأول من نوعه لإعداد النماذج الأولية باستخدام أحدث التجهيزات مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد، والإلكترونيات، والآلات الحديثة التي يحتاجها المصممون من مختلف التخصصات مثل الأزياء والمفروشات والعمارة ويحظى أعضاء المركز بفرصة الانضمام إلى مجتمع إبداعي وتحويل أفكارهم المبتكرة إلى نماذج أولية بمساندة مختصين وخبراء يوجهونهم في مجال التصميم.