شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم عالميون يحضرون حفلاً خيرياً في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت مجموعة من النجوم العالميين تتقدمهم الممثلة الأمريكية الشهيرة إيفا لونجوريا والهندية شيلبا شيتي وديبيكا شوبرا وخبيرة التجميل ورائدة الأعمال هدى قطّان حفل «جلوبال جيفت جالا» بدورته السادسة في فندق «جروسفينور هاوس» بدبي أمس الأول.

شهد الحفل مزاداً لتحف ومجوهرات وإكسسوارات فاخرة، يعود ريعها للأعمال الخيرية والمبادرات التي تنظهما «دبي العطاء»، ومؤسسة «جلوبال جيفت» العالمية. وتعد لونجوريا سفيرة لمؤسسة «جلوبال جيفت» العالمية، وهي مؤسسة خيرية تعمل على جمع الأموال للمؤسسات والجمعيات الخيرية والمنظمات التي تشاطر رؤيتها وأهدافها.

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