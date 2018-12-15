شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجدد التزامها بالعملية السياسية وإعمار اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس الجمعة، تأكيد التزام الإمارات بتقديم الدعم للعملية السياسية والإنسانية وخطط إعادة الإعمار في اليمن. وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر»، إن الطريق لايزال وعراً أمام تحقيق السلام في اليمن، مؤكداً أهمية قيادة الأمم المتحدة للعملية السياسية، فيما أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن تطبيق اتفاق استوكهولم يمثل خطوة مهمة في الوصول إلى حل سياسي في اليمن، يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية. ومن جانبه، أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أن الأطراف اليمنية ستعود لجولة أخرى من المشاورات نهاية يناير المقبل،

وأضاف في إحاطة لمجلس الأمن، أمس، أن هناك توافقاً دولياً كبيراً لما وصلت اليه الأطراف اليمنية في السويد، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة حول تطبيق الاتفاقات، منوهاً بأن اتفاق الحديدة دخل حيز التنفيذ، ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستراقب تنفيذ اتفاق الحديدة بحسب ما تم الاتفاق عليه، مضيفاً أن الأمم المتحدة ستقدم الدعم للمؤسسة اليمنية للرقابة على الموانئ الثلاثة وستشرف على عمليات التفتيش في الحديدة وستقوم بدور ريادي في الميناء. وقال إن الأمم المتحدة توصلت لاتفاقات تقضي بفتح ممرات إنسانية في محافظة تعز، كما رحب الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بنتائج مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية واعتبرها خطوة بناءة لتجديد الثقة.

وقالت مندوبة واشنطن بمجلس الأمن نيكي هيلي إن السلام ممكن، وشددت على أنه من الضروري مواجهة التدخلات الإيرانية في اليمن؛ لأنها سبب رئيسي في الأزمة. ورحبت مصر والكويت والبحرين والأردن والصين، بنتائج مشاورات السويد، وشكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حكومات الإمارات والسعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، التي ساعدت على تنظيم هذه المشاورات ودعمها.