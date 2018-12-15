نورة الكعبي: نسعى إلى تمكين الأدب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة على مكانة الشعر وأهميته في المنظومة الثقافية للدولة، مشيرة إلى أن كلمات الشعراء تبقى في ذاكرة الأجيال يخلدها التاريخ. واستعرضت الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الثقافة والتي تركز على الشراكة التي تثري العمل الثقافي مع الهيئات الثقافية المحلية في مختلف إمارات الدولة. جاء ذلك خلال خلوة الشعراء التي نظمتها الوزارة بحضور سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر، وعبدالله الهدية، ومصبح الكعبي، وكريم معتوق، وجمعة ربيع بن ياقوت، والإعلامي حسين العامري.

وأكدت نورة الكعبي أن الوزارة تعمل على رسم سياسات وإطلاق مبادرات بالتعاون مع الجهات الثقافية بهدف تمكين الفنون الأدبية ومن بينها الشعر بشقيه النبطي والفصيح، بما ينهض بالحراك الثقافي على كافة مستوياته، ويسهم في صنع مبدعين بقدرات استثنائية قادرين على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية.

وقالت الكعبي: «تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بالتركيز على الشعر في إمارة عجمان، نظراً لما تحتضنه الإمارة من قامات شعرية ساهمت في تطور الحركة الثقافية في الدولة، يسرنا اليوم الإعلان عن تأسيس نادي شعراء الإمارات، إذ سيكون مقره الرئيسي في المركز الثقافي بإمارة عجمان».

وأضافت: «يعد الشعراء لسان المجتمع، يحملون أهدافاً سامية ورسائل إيجابية لترسيخ القيم والمفاهيم المجتمعية، وتعزيز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية للدولة، باعتبار الشعر جزءاً من تراثنا الثقافي الملهم، يروي فصولاً مهمة من تاريخ الإمارات ويجسد القيم الإنسانية المشتركة للدولة».

بدوره شكر سلطان العميمي وزارة الثقافة على فتح قنوات للتواصل مع الشعراء للتعرف إلى آرائهم واحتياجاتهم للنهوض بالحركة الشعرية والثقافية في الدولة، مؤكداً على ضرورة مواصلة مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في دعم الشعراء والشعر النبطي وإبراز الثقافة المحلية من خلال تطوير أساليب جديدة.

من جهته تحدث الشاعر مصبح الكعبي عن ضرورة إيجاد وسائل مبتكرة للمحافظة على المفردة الإماراتية حتى تبقى حية في نفوس الأجيال الشابة في ظل ما نشهده من تطور متسارع.

وأشار الشاعر كريم معتوق إلى ضرورة تشجيع المشاركات الخارجية للشعراء والمبدعين الإماراتيين في المحافل العربية والدولية حتى يتعرف العالم الى مشهدنا الثقافي المزدهر، ويطلع الآخرون على تجربتنا الثقافية.

أما الشاعر عبدالله الهدية فأكد على صقل مهارات المبدعين الشباب لمواصلة المسيرة الشعرية الإماراتية من خلال دعمهم وتوفير أسباب النجاح لهم وإبراز مهاراتهم في المهرجانات المحلية.