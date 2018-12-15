25 فندقاً جديداً ترفد دبي ب 5000 غرفة في 9 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

شهدت مدينة دبي افتتاح 25 منشأة فندقية جديدة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري؛ وذلك وفقاً لبيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي. وأشارت البيانات إلى أن عدد المنشآت الفندقية ارتفع من681 منشأة فندقية نهاية ديسمبر 2017 إلى 706 منشآت بنهاية سبتمبر 2018.

بلغ عدد الغرف الجديدة، التي دخلت إلى السوق منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر 2018، نحو 4950 غرفة؛ ليرتفع إجمالي المعروض الفندقي إلى 112381 غرفة وشقة فندقية.

وتستحوذ الفنادق من 5 نجوم، والبالغ عددها 108 فنادق على الحصة الأكبر من عدد الغرف الفندقية، بنسبة 33% بنحو 36913 غرفة، فيما يستحوذ 141 فندقاً من فئة 4 نجوم، على 25% من إجمالي عدد الغرف بنحو 28679 غرفة. ويصل عدد الفنادق المتوسطة من فئات 1-3 نجوم إلى 261 فندقاً، توفر نحو 22498 غرفة، فيما تستحوذ على 20% من إجمالي المعروض الفندقي.

وتشكل 165 منشأة للشقق الفندقية، التي توفر 24291 شقة، نحو 21% من إجمالي المعروض الفندقي؛ حيث تتوزع على 64 منشأة للشقق الفاخرة ب9837 شقة، إلى جانب 131 منشأة للشقق الاقتصادية ب 14454 شقة.