البرلمان التونسي يرفض مشروع قانون لرفع سن التقاعد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس:”الخليج 365”، وكالات



رفض البرلمان التونسي مشروع قانون تقدمت به الحكومة لرفع سن التقاعد عامين إضافيين، ليضعها أمام عقبة الحصول على الأقساط المتبقية من القرض الممنوح لتونس من طرف صندوق النقد الدولي، الذي يعد الترفيع في سن التقاعد أحد أهم شروطه لمواصلة إقراض تونس، في حين قالت حركة احتجاج تونسية تطلق على نفسها اسم «السترات الحمراء» أمس الجمعة، إنها استلهمت تحركها من حملة «السترات الصفراء» الفرنسية؛ للإعلان عن مطالب شعبية، اجتماعية واقتصادية.

وكان مشروع قانون اقترح رفع سن التقاعد بالقطاع العمومي عامين من 60 إلى 62 سنة، وإحداث مساهمة اجتماعية بنسبة 1 في المئة تقتطع من أجور الموظفين، و2 في المئة من أصحاب العمل، وهي من بين

الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة؛ لإنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزاً بلغ حوالي مليار دولار، وطالب بها صندوق النقد الدولي؛ لمواجهة الاختلالات المالية للدولة التونسية.

لم يكن رفض البرلمان لقانون تنقيح سنّ التقاعد متوقعاً للحكومة التي يقودها يوسف الشاهد المدعومة من الأغلبية البرلمانية؛ إذ صوّت 71 نائباً ضد هذا القانون مقابل موافقة 16 نائباً فقط، في حين احتفظ 8 آخرون بأصواتهم.

وبإسقاط البرلمان لقانون رفع سنّ التقاعد، تبعث الحكومة التونسية إشارة سلبية إلى المقرضين الدوليين، تؤكد عدم التزامها بالإصلاحات التي تعهدت بها، خاصة إلى صندوق النقد الدولي الذي يربط سداد القرض الممنوح لتونس وقيمته 2.8 مليار دولار، بتنفيذ إصلاحات توصف في تونس بأنها «موجعة».

على صعيد آخر، ضبطت الشرطة في تونس الآلاف من السترات الحمراء والصفراء، في مخزن بجهة صفاقس وسط البلاد، في وقت أعلنت فيه حركة «السترات الحمراء» عن نفسها بشكل رسمي كحركة احتجاجية ذات مطالب اجتماعية واقتصادية بالأساس.

وقال الناشط رياض جراد: «استلهمنا تحركنا من السترات الصفراء الفرنسية، وحاولنا أن نجعلها تونسية وفق مطالب واستحقاقات تونسية»، وأضاف جراد: «الحركة ستكون أفقية ومفتوحة لعموم التونسيين. لها مطالب ترتبط بالتنمية وتحسين ظروف العيش ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار».

وتتهم الحركة الحكومة والطبقة السياسية بالفشل في إدارة البلاد وتحقيق مطالب التونسيين، منذ الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي عام 2011، في احتجاجات كان شعارها الرئيسي العدالة الاجتماعية والحرية والعيش الكريم.ف

وقال جراد: «الشعب التونسي لم يجد إلا الفساد وسوء الإدارة والفشل والتنمية غير العادلة وارتفاع نسب الفقر»، وقال الناشط في الحركة نجيب الدزيري: «نريد أن نحملهم المسؤولية (الطبقة السياسية). الشعب التونسي يصرخ نحن نريد أن نحلم من أجل أطفالنا، لن نبقى مكتوفي الأيدي».

وأوضح الدزيري: «حددنا 22 مطلباً اجتماعياً واقتصادياً. نحن ندعو إلى الاحتجاجات السلمية وضد الفوضى والتخريب».