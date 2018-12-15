٤٨٠ مشروعاً للمواطنين مستمرة في السوق من أصل ٨٨٥

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن عدد مشاريع الشباب المواطنين، الصغيرة والمتوسطة، التي احتضنتها ورعتها المؤسسة منذ نشأتها، ولا زالت تعمل في السوق، بلغ ٤٨٠ مشروعاً، من أصل ٨٨٥ مشروعاً سجلتها المؤسسة، وهو رقم مرتفع قياساً إلى المتوسط العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تحظى بالنجاح والاستمرارية.

وأوضح أن المتوسط العالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تستمر في السوق، يتراوح بين ١٥-٢٠٪، بينما معدل هذا النوع من المشاريع المستمرة لدى المؤسسة وصل إلى ٣٧٪.

وأشار إسماعيل، خلال افتتاح الدورة الثانية لمهرجان «قرية المطاعم» بميناء العرب برأس الخيمة، إلى أن عدد الأعضاء المنتسبين للمؤسسة بلغ نحو 885 عضواً بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منهم 102 مشروع في قطاع الضيافة والأغذية والمشروبات، وتشكل نسبة المواطنات من إجمالي الأعضاء المنتسبين نحو 24%، ويشكل قطاع الضيافة أكبر قطاع لمشاريع الأعضاء، لافتاً إلى مشاريع تنفذ لأول مرة من قبل الشباب المواطنين في الإمارة، تختص بالتجارة الإلكترونية.

حضر الافتتاح وليد محمد عبدالكريم، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، ومحمد الطير، المدير التنفيذي للعمليات بشركة رأس الخيمة العقارية، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، ود. أحمد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة والمؤسسية بغرفة رأس الخيمة.

وأكد سميع الدين صديقي، الرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية، حرص الشركة على دعم الشباب وتقديم التسهيلات لهم. ولفت رأفت وهبة، مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات «اقتصادية دبي»، إلى المشاركة في مهرجان قرية المطاعم، بإشراك أعضاء المؤسسة في الحدث، سعياً لإبراز أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المواطنين في الفعاليات الحيوية، التي تدعم تواجدهم، وتبرز منتجاتهم في السوق المحلي.